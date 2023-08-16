İhale süreci ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), "Süper Lig ve 1.Lig İsim Sponsorluğu" ve "Hakem Forması Sponsorluğu" ihale süreçlerinin 25 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada "Naklen Yayın Sponsorluğu" için de ihale sürecinin bugünden itibaren başladığı ve 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar teklif kabul edileceği belirtildi.

KTFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Daha önce YÖNETİM KURULU KARARLARI | 03.08.2023 başlığı ile duyurulan ve 18 Ağustos 2023 tarihinde sona ereceği belirtilen "Süper Lig ve 1.Lig İsim Sponsorluğu" ile "Hakem Forması Sponsorluğu" ihale süreçleri 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Ayrıca bu tarihten itibaren "Naklen Yayın Sponsorluğu" ihalesi için 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar teklif kabul edilecektir. Yapılacak olan tüm teklifler kapalı zarf usulüne göre yapılacaktır."