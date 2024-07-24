İhale süreçlerine dahil olan çantacı firmalar, mevzuattaki açıkları kullanarak para kazanma deredinde

İHALE SÜREÇLERİNE DAHİL OLAN ÇANTACI FİRMALAR, MEVZUATTAKİ AÇIKLARI KULLANARAK PARA KAZANMA DEREDİNDE…

SİYASETTE VE BAKANLIKLARDA ELDE ETTİKLERİ KİŞİLERLE HEM SİYASETİ HEM DE FİRMALARI TEHDİT EDİYORLAR…

Uzun süredir siyaset içerisindeki yolsuzlukların ve ihale oyunlarının üzerinde duruyoruz. Öyle bir noktaya geldi ki süreç, her alanda kısa yoldan para kazanmak için binbir takla atan şaklabanlar köşe başlarında duruyor. Attıkları her adım kısa yoldan para kazanmaya yönelik...

Çantacı firmalar türedi. Ne demek bu çantacı firmalar? Geçmişte de vardı, ancak geçmişteki çantacı firmaların görevi yüksek fiyat atarak ihaleye birden fazla firmanın katılmasını sağlamak, ve dostlar alışverişte görsün bir süreci sağlamaktı

Şimdi süreç değişti. Bu çantacı firmalar, ihalelere katılıyor, oldukça saçma fiyatlar veriyor, ihaleyi almayacağını bile bile ortada dolaşıyor. Peki neden? İhaleye katılan ve ihaleyi kazanan firmaları tehdit ederek para koparmak için. Peki nasıl tehdit ediyorlar? Anlatalım

Devlet ihaleye çıkmadan önce bir keşif bedeli ortaya koyuyor. Çantacı firma gidiyor ve teklifi alıyor, yasal süreç içerisinde teklif kutusuna saçma bir rakam teklifi atıyor. Teklif atarken ihaleyi kazanmayacağını biliyor. İhaleyi kazansa da o işi yapacak personel, araç, bilgi, tecrübeye sahip olmadığı için, zaten neden katıldığı biliniyor

İhale sürecinde, ihaleye katılan diğer firmalara telefon etmeye başlıyorlar. Amaçları belli. Para koparmak. Evet yanlış duymadınız, ihaleye katılmadan, ihaleden çekilmek için, ya da uçuk bir fiyat teklifinde bulunmak için diğer firmalarla temasa geçmeye başlıyorlar

İhaleyi kaybediyor. Zaten kaybetmek için ihaleye katılıyor. Orada süreç başlıyor. İhaleyi kazanan firmayı aramaya devam ediyor. Burada da amaçları belli, para istemeye devam ediyorlar, tehdit ediyorlar, bunun için bakanlıklar içerisindeki adamlarını kullanıyorlar

Evet bunu da yanlış duymadınız. Son dönemlerde yaşanan dört farklı ihalede, aynı yöntemi izleyen firmalar var. Tehditle para koparmak için her yolu deniyorlar. Para vermeyi reddeden firmaları, devletin mevzuatı ile tehdit etmeye devam ediyorlar

Nedir bu tehdit? Tabii ki rekabet kuruluna itiraz düzenleyerek ihaleyi durdurma veya iptal etme yöntemi… Nasıl? Dosyanıza eksik bir evrak, yanlış bir hesaplama, farklı bir açık zaten ihaleyi iptal etmek için yeterli. İhaleyi alamayacağını, alsa da iş yapamayacağını bile bile bu yola başvuruyorlar

Günün sonunda, bir çok ihale bu yöntemle ya iptal ediliyor, ya da uzun süre sonuçlanmayı bekliyor. Çantacı firmalar bu arada siyasetten aldıkları güçle, bakanlıklar içerisinde elde ettikleri kamu çalışanlarını kullanarak hem Siyaseti hem de piyasada doğru iş yapan firmaları tehdit etmeye devam ediyor

Merkezi İhale Komisyonu da, rekabet kurulu da bu uyduruk firmaları gayet iyi biliyor. Ama mevzuatlar karşısında herkesin eli kolu bağlı. Hak etmedikleri parayı tehditle elde etmeye çalışan bu firmaların ismi son günlerde dilden dile dolaşıyor, arkasındaki siyasi güç biliniyor

Yapılması gereken, mevzuatı yeniden düzenleyerek bu rüşvetçi ve kolay yoldan para kazanma heveslisi firmaları ortadan kaldırmak.. Peki bizim ülkemizde yapılan ne? Vatandaşlık verilerek ve belli başlı imtiyazlar sağlanarak ödüllendiriliyorlar. Yazık değil mi??

Güngör Çöplük ihalesi, cezaevi yemek ihalesi, sabit trafik cezalarının dağıtılma ihalesi gibi son derece önemli ihaleler işte bu çantacı firmaların yasal yolları kullanarak, perde gerisinde de bedavadan para kazanma çabaları ile gündeme gelen birkaç ihale… Anlatacağız