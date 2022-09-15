İhalede en düşük teklif 19.80 dolar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 200 bin tonluk akaryakıt ihalesine en düşük teklifi 19.80 Dolar ile Sülem Sistem verdi. Sülem Sistemi 30 Dolar ile Gulf Banker Petrol izledi. İçkale 45, 9376 Dolar Sİderal ise 45.94 dolar teklif verdi. Pazartesi günü yapılması planlanan ancak Rekabet Kurulu’na başvuru olması nedeniyle iptal edilen ihale bugün pazarlık usulü ile yapıldı. 7 şirket teklif kutusuna teklif attı. Bu şirketler, İçkale, Sidereal Lines, Hayati Özok, Şanlıer Petrol, Gulf Banker Petrol, Sülem ve Girdap Ticaret olmuştu. Bu şirketlerden Şanlıer Petrol firma direktörlerinin imza sirküleri olmaması nedeniyle, Hayati Özok gemi kapasitesi nedeniyle ve Girdap Ticaret’in gemi opsiyon belgesi olmaması nedeniyle teklifleri geçersiz sayılarak ikinci teklifi verme şansları ortadan kaldırıldı. İhalede ilk tekliflerin fiyatları şöyle olmuştu. İçkale: 58 Dolar, Sidereal Lines: 60.88 Dolar, Gulf Banker Petrol 45.95 Dolar ve Sülem Sistem 49 Dolar teklif verdi. Teklifler Merkezi İhale Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra nihai sonuç açıklanacak.

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15/09/2022 11:51