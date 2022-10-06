İhalenin durdurulduğu MİK tarafından açıklandı

Rekabet Kurulu, kamuoyunda kısaca “4G ve 5G frekans bantlarının tahsisiyle ilgili ihale” olarak bilinen, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), “IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İşi” isimli ihalesini durdurdu.

Daha önce 22/09/2022 tarihinde kapanacağı açıklanan ama daha sonra ihale makamının isteği üzerine kapanışı 6 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 10.00’a ertelenen ihalenin, bugün Rekabet Kurulu tarafından durdurulduğu açıklandı.

İhalenin durdurulduğu Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) sayfasında “Rekabet Kuruluna yapılan itiraz nedeniyle ihale ile ilgili süreç Rekabet Kurulu tarafından durdurulmuştur” ifadesiyle duyuruldu.

KKTC Telsim, Rekabet Kurulu’na başvurdu ve yargı süreci başlattı

Rekabet Kurulu’na itirazın KKTC Telsim tarafından yapıldığı bildirildi. KKTC Telsim’in ayrıca ihaleyle ilgili yargıya da başvurduğu öğrenildi.

KKTC Telsim, frekans ihalesine neden itiraz ettiklerini önceki gün şöyle açıklamıştı:

“KKTC’nin ilk mobil telekomünikasyon şirketi olan KKTC Telsim, 1995’ten beri faaliyetlerine devam etmektedir. Vodafone Grup bünyesinde olan şirketimiz, bugüne kadar yaptığı 140 milyon dolarlık doğrudan yatırıma ek olarak, yarattığı 45 milyon dolar doğrudan, 220 milyon dolar da dolaylı vergi geliri ile ilk günden beri adanın dijitalleşmesi ve yaklaşık 365 bin müşterimizin en iyi hizmete, en uygun fiyatla erişebilmesi için çalışmaktadır.

KKTC’nin en büyük uluslararası yatırımcısı olarak adanın en yeni iletişim teknolojisine sahip olmasını önemsiyoruz. Mobil haberleşme alanında yeni nesil teknolojilere geçişin altyapısını oluşturacak politikaların, kapsamlı, yatırım ve inovasyonu teşvik edecek nitelikte ve tüm paydaşlara fayda sağlayacak şekilde, öncelikle tüketicilerin ve ülkenin uzun vadeli faydasını, bununla birlikte işletmecilerin de finansal sürdürülebilirliğini gözeterek hazırlanması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Ancak, içinde bulunduğumuz frekans ihalesi sürecinin kendisi ve neticesinde ortaya çıkan koşullar, maalesef yukarıda açıklamaya çalıştığımız amaca ulaşmayı sağlamaktan ve sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Öncelikli olarak, KKTC’yi yeni teknolojiler ile buluşturmayı arzu ettiğimiz bu süreçte, ne yazık ki kamuoyu görüşünün alınması hususunda yeterli zaman harcanamamış ve gereken özen gösterilememiştir. Avrupa ülkelerindeki frekans ihaleleri süreçlerine baktığımızda, ilk etapta yeni nesil teknolojiye ilişkin yol haritası belirlenmekte, ardından frekans tahsisine ilişkin yöntem ve koşullar kamuoyu görüşüne açılmakta, sektörle kapsamlı bir istişare süreci makul sürelerde tamamlanarak ihale süreci başlatılmaktadır. KKTC’de ise neredeyse bu aşamaların hiçbiri tamamlanmadan, uluslararası örneklerinde görülmemiş bir hızda ihalenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Bununla birlikte, frekans tahsisinde ihalelerin sık kullanılan bir tahsis mekanizması olmasının ana nedeni, frekans değerinin piyasa tarafından belirlenmesi ve böylece adil bir sonuç yaratmasıdır. Ancak, bu frekans ihalesinde belirlenen muhammen bedeller ile bu yaklaşımdan uzaklaşılmış, şebeke yatırımları ve tüketici refahı pahasına ihale gelirini maksimize etme amacına hizmet edecek bir iklime neden olunmuştur. Zira, farklı frekans bantlarında belirlenen muhammen bedel, uluslararası örneklere göre 3 ila 11 kat daha fazla olacak şekilde değişmektedir. Söz konusu bedeller ile sektörün sürdürülebilir bir şekilde yatırımlarını gerçekleştirmesini beklemek gerçekçi değildir.

Her ne kadar süreç ve koşullara ilişkin muhtelif görüşlerimizi devletin her kademesinde dile getirmiş olsak da, gerek global deneyimlerimizin aktarılması, gerekse KKTC pazarının ihtiyaçlarına, maliyet etkin bir şekilde çözüm geliştirilmesine yönelik çabalarımız şu ana kadar sonuç getirmemiştir.

KKTC halkı ve işletmelerinin dünya kalitesinde mobil iletişim hizmetlerine makul fiyatlar ile erişebilmesi için rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak bir ihale kurgusundan vazgeçilmesini; frekans ihalesi koşullarının, sektör paydaşlarının görüşleri dikkate alınarak, belirtilen amaçlara ve başarılı dünya örneklerine uygun şekilde düzenlenmesini bekliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Bu habere tepkiniz:



06/10/2022 18:14