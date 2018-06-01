İhanet şoku! Olay kadın konuştu

Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök'ün 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olduğu ileri sürülen Burcu Sinem Ünsal, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi

Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı. 'Evliliği bitiren kişi' olduğu iddia edilen Burcu Sinem Ünsal, sessizliğini bozdu.

"HER ŞEYİN BİR AÇIKLAMASI VARDIR"

Burcu Sinem Ünsal, instagram'ın hikaye bölümünden "Kendi hayatınıza bakın siz önce. Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" mesajını yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Esra Erol'un programında stüdyo şefi olan Eda Gök, yine Esra Erol'un orkestra şefliğini yapan Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradığını öne sürdü. Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi, aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldattığını iddia ettiği eşinden geçen hafta tek celsede boşandı.