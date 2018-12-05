İhbarla Yakalandı!

Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı ihbarı alınan zanlı Amir Mahram, tasarrufunda yaklaşık 8 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyle yakalandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Amir Mahram, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, 4 Aralık’ta saat 09.00’da Narkotik ekibinin aldığı bilgide zanlı Amir Mahram’ın Dereboyu’nda ikamet ettiği, tasarrufunda hintkeneviri olduğu ve uyuşturucu satışı yaptığının öğrenildiğini anlattı. Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının ayni gün saat 12.00’de konu ikametgahın önünde belirlenerek, tutuklandığını belirtti. Zanlının kaldığına inanılan Latif Apartmanı daire 5’te aranan iki kişiyle birlikte kaldığını düşünülerek, arama yapıldığını anlatan Sevinç, ikametgahta kanunsuz herhangi bir şey belirlenemediğini kaydetti. Sevinç, zanlı Amir Mahram’ın ikinci ikametgahı olan Ortaköy’deki evinde yapılan aramada, herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Ayni gün yürütülen soruşturmada zanlı Mahram’ın Latif Apartmanı’nda daire 3’te kaldığının belirlendiğini söyleyen Sevinç, konu evde yapılan aramada oturma odasında metal tepsi içinde tütünle karışık iki gram hintkeneviri, kültablasında tütünle karışık içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuına inanılan sarma sigara, içinde bir gram uyuşturucu madde olan metal kraşer, hassas terazi üzerinde 100 miligram hintkeneviri, cam kavanozda 4 gram hintkeneviri olduğunan inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, Kasım ayında aranan bir şahıstan 35 gram hintkeneviri alıp, 3 bin 500 TL karşılığında sattığını itiraf ettiğini kaydetti. Aranan iki şahıs olduğuna vurgu yapan zanlı Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.