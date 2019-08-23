İhmal, hastaları mağdur etti

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün poliklinikte muayene olmak isteyen vatandaşlar sıra numarası veren cihazın arızalanması nedeniyle sorun yaşadı. Numaratörün kağıt vermemesi, poliklinikte izdiham yaşanmasına neden oldu.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan hastalar sabahın erken saatlerinde hastaneye muayene sırası almak için gittiklerini ancak uzun süre numaratöre kağıt takılmasını bekledikleri belittiler. Numaratöre kağıdın saat 7.43 itibari ile takıldığına dikkat çeken hastalar görevliye tepki gösterdikleri ancak görevlinin kendilerine hakarete varacak şekilde karşılık verdiğini iddia etti. Hastalar, poliklinikte, sık sık bu sorunun yaşandığına dikkat çekerek, önlem alınması gerektiğini ekledi.