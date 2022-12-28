IHR, İran'da yaşamını yitiren gösterici sayısının 476'ya yükseldiğini duyurdu

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 476'ya yükseldiğini açıkladı.

IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, hayatını kaybeden göstericilerden 34'ünün kadın, 64'ünün ise 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 25’ine dair verilerin yer aldığı rapora göre, en fazla can kaybı Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandı.

Raporda, Sistan-Beluçistan’da 130, Kürdistan’da 53, Batı Azerbaycan'da 55, Tahran'da 52, Mazenderan'da 38, Gilan'da 26, Kirmanşah'ta 25, Elborz'da 23, İsfahan'da 14, Fars’da 11, Huzistan'da 11, Rezevi Horasan'da 7, Doğu Azerbaycan'da 4, Loristan, Zencan, Merkezi, Kazvin ve Hemedan'da üçer, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hürmüzgan'da ikişer, Simnan ve Gülistan'da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

- 2 kişi idam edildi

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası gözaltına alınmasından 75 gün sonra 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi.

Raporda, en az 100 kişinin idam veya hapis cezası alma ya da infaz edilme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek hali hazırda idam cezası alanların da olduğu hatırlatıldı.

İHR, İran yargı makamlarını söz konusu idamlarla ilgili şeffaf davranmamakla eleştirerek, bu suçlamayla yargılanan kişilerin, avukat seçme ve aileleriyle görüşme haklarından mahrum bırakılarak kararlarla ilgili belirsizlik oluşturmanın planlandığını öne sürdü.

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28/12/2022 09:41