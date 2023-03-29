İhraç edilen şahıs sahte pasaportla giriş yapmak isterken yakalandı

Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlılar Atik Hasan ve Adem Aldırmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Atik Hasan ve zanlı Adem Aldırmaz’ın Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarına metaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Atik Hasan’ın (E-35 - İşsiz - Bangladeş ) 09.07.2018 yılı içerisinde Mağusa'da kaçak olarak tesbit edilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile ihraç edildikten sonra memleketi olan Bangladeş'e gittiğinde bilgisi dahilinde 330 Euro karşılığında üzerine kendi resmi yapıştırılarak sahte olarak düzenlettiği Hossen Amır adına Isdar olunan Bangladeş pasaportu ilk olarak 18.01.2020 tarihinde KKTC'ye Ercan Havalimanı’ndan girişte sonrasında da Lefkoşa'da sakin Adem Aldırmaz'ın (E-43) aracılığı ile KKTC İçişleri ve KKTC Çalışma Bakanlığında söz konusu sahteletmiş olduğu pasaportu tedavüle sürüp işlem yaptırarak başkasının kimliğine bürünüp ön izin alıp sahte davranışla kayıt temin ettiğini anlattı. Polis, adı edilenlerin mahkeme emri ile tutuklanmış olup söz konusu sahte pasaportun emare olarak alındığını söyledi. Polis,zanlıların mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, meselenin ciddi bir mesele olmakla beraber soruşturmanın yeni devam ettiğini ve zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağından zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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29/03/2023 14:21