İhraç edilmeleriyle ilgili yazı bekleniyor

Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanan Suriye uyruklu 6 mülteci, Covıd-19 tedbirleri nedeniyle PCR testleri yapıldıktan sonra karantina sürecine alınmışlar ve gıyaplarında yapılan duruşmada haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlıların bugün ek tutukluluk duruşmaları da iddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapılarak tutukluluk süreleri sekizer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Cafer Erenköy’lü, yemin altında verdiği şahadetinde, 6.12.20 tarihinde saat 18.00 de 15 Ağustos bulvarı üzerinde 3 kişi, 7.12.20 tarihinde saat 05.00’de Kaliland bölgesinde 3 kişi olmak üzere Suriye uyruklu toplam 6 kişi, 6 mültecinin tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde adı edilenlerin 5.12.20 tarihinde saat 05.00 raddelerinde onaylanmış liman olmayan bilinmeyen bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlenmesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Zanlılara PCR testi yapılarak karantina sürecine alındıklarını ve ihraç işlemleri için çalışma başlatıldığına dikkat çeken tanık polis, karantina süresinin henüz dolmadığı ve ihraç edilmeleriyle ilgili beklenen yazının henüz ellerine ulaşmadığına değindikten sonra tutukluluk sürelerinin sekizer gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların polisteki tutukluluk sürelerinin sekizer gün daha uzatılması yönünde gıyaplarında emir verdi. (MHA)

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10/12/2020 20:03