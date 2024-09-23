İhraç kararı iptal edilen zanlı ülkeye gelir gelmez tutuklandı

Geçtiğimiz hafta ihraç edildiği ülkemize ihraç kararı sonrası Türkiye’de yapmış olduğu evlilik ile ihraç kararı bakanlar kurulu kararı ile kaldırılan ve geri getirilen zanlı Çağrı Can Hökelek kişi üzerinden sirkat suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kemal Özkılıç mahkemede olguları aktardı.

(Kamalı Haber)

Polis, 17 Ağustos 2022 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Nagaç Otel Toplantı Odası içerisinde, alacağı olduğu gerekçesiyle Sırdaş Kaptanoğlu'nun elinde bulunan 4000 bin doları zorla alarak çaldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belitti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de belirlendiğini ve bu nedenle ülkeden ihraç edildiğini kaydetti.

Polis, Sırdaş Kaptanoğlu'nun 4 Nisan 2024 tarihinde zanlının ihraç edildiğini öğrendiğini, yapacak bir şeyin kalmadığını söylediğini kaydetti. Polis, zanlının hakkında tutuklama emri çıkarılarak, askıya alındığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki ihraç emrinin 21 Eylül 2024 tarihinde kaldırıldığını, ülkeye geri geldiğini, 23 Eylül’de polise gelip ifade verdiğini ancak kişi üzerinden sirkat suçunu kabul etmediğini söyledi.

Zanlı hakkında uyuşturucu ve ikamet izinsiz kalma suçlarından dosya tazmin edildiğini, KKTC vatandaşı bir kişiyle evli olduğu için ihraç emrinin kalktığını, 60 günlük vizeyle ülkeye giriş yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 350’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.