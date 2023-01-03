İhtida merasimi ile Müslüman oldu

Eric Tıeku Agyemang,  KKTC Din İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

ads ads ads ads
03/01/2023

ads
İhtida merasimi ile Müslüman oldu

KKTC’de yüksek eğitim alan Ganalı  Eric Tıeku Agyemang,  KKTC Din İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, Eric Tıeku, İslam’ı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu, İslam’ın güzelliklerinden etkilendiğini ifade etti.

KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ise törende, İslam’ın hoşgörü ve güzelliklerinden bahsetti.

Eric Tıeku Agyemang Kelime-i Şahadet getirerek Abdullah ismini alıp Müslüman oldu. Din İşleri Başkanı Ünsal, Abdullah'a Kur’an-ı Kerim, seccade, takke ve tesbih hediye ederek, ihtida belgesini takdim etti.

 

03/01/2023 12:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kktc, müslüman,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.