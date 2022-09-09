İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

İhtiyaç sahipleri günlük ekmeklerini ücretsiz olarak alabiliyor.

Burası Marmara... 16 yaşından beri fırıncı ustası olan Evinizin Fırını isimli işletmenin sahibi Halil İbrahim Dinlemez, son bir yıldır ihtiyaçlı olan ailelere ücretsiz ekmek veriyor.

“Tek amacım bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine bir nebze katkıda bulunmak” diye konuşan Dinlemez, hayırsever vatandaşların da katkısıyla “Askıda Ekmek” uygulamasının devam edeceğini belirtti.

Nasıl uygulanır?

Fırına gittiğinizde 2 ekmek parası ödüyorsunuz fakat 1 adet ekmek alıyorsunuz. Ekmekleri de satın alırken şunu diyorsunuz: İki ekmek birisi askıda. Ardından fırın sahibi sizin için askıya yani ekmeklerin biriktiği noktaya bir adet ekmek bırakıyor. Gün içinde ihtiyacı olan birisi gelip "Askıda ekmek var mı?" diye soruyor. Bu kişi ekmeği herhangi bir ücret ödemeden alabiliyor.

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09/09/2022 18:36