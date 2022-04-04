İhtiyat Sandığı birikimlerinde faiz oranı yüzde 17’ye düşürüldü

İhtiyat Sandığı birikimlerinde uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 19’dan yüzde 17’ye düşürüldü. Yıl içindeki yatırımlara uygulanan cari faiz oranları ise yüzde 10’dan yüzde 13’e yükseltildi.

Bakanlar Kurulu’nun, İhtiyat Sandığı birikimlerinde uygulanan yıllık faiz oranlarıyla ilgili aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhtiyat Sandığı Yasası'nın 12'nci maddesinin (4)'üncü fıkrasının (B) bendi uyarınca, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranı yüzde 17, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranı yüzde 10 ve avans cari faiz oranı da yüzde 5 olarak belirlendi.

Ayrıca; İhtiyat Sandığı Yasası'nın 12'nci maddesinin (4)'üncü fıkrasının (B) bendi uyarınca, Ocak 2022’den geçerli olmak üzere iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 13'e yükseltildi.

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04/04/2022 21:43