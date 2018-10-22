İhtiyat Sandığı borçlar için Sterlin kurunu 6,31’e sabitledi

İhtiyat Sandığı Dairesi yaptığı basın açıklamasıyla Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde geriye dönük satış ve kira taksit borçlarında Sterlin’in 6,31 TL’ye sabitlendiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

“İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde bulunan dükkanların İngiliz Sterlini cinsinden olan satış ve kira taksitleri 5/2018 Sayılı Yasa Gücünde Kararname tahtında ve İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun 11 Ekim 2018 tarih ve 3889 sayılı kararı çercevesinde söz konusu kararnamede belirtilen 28.02.2019 tarihine kadar Sterlin kuru 6.31STG’den sabitleştirilmiştir.

Geriye dönük satış ve kira taksit borcu olanların bu borçlarını ödemek istemeleri halinde de borçlarını sabitlenen kur üzerinden kapatıp, güncel satış ve kira taksitlerini de aynı kur üzerinden ödeyebilirler.

Ancak belirtilen kur sabitlemesinden faydalanabilmek için ilgili kişilerin İhtiyat Sandığı Dairesi’ne prim depozit borcu olmaması gerekmektedir.

Yine İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun 16 Temmuz 2018 tarih ve 3863 sayılı kararına istinaden geriye dönük satış ve kira taksit borcu olanların 31.12.2018 tarihine kadar borçlarını ödeyip kapatmaları halinde söz konusu borçlara uygulanan gecikme zammı oranı yıllık %4 olarak hesaplanacaktır. Bu tarihe kadar borcun kapanmaması halinde sözleşmedeki faiz oranları geçerli olacaktır”.