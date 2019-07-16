İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yazılımlarından dolayı ISO/IEC 15504 belgesi teslim edildi
16/07/2019
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İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, e-ihtiyat ve Bütünleşik Finansal Bilgi Yönetim Sistemi Projesi kapsamında geliştirdiği ve bundan sonra geliştireceği yazılımlar için almış olduğu ISO/IEC 15504 Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk Sertifikası teslim edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs 2019 tarihinde alınan sertifika kurum müdürü Erman Yaylalı’ya teslim edildi.
Kurum ve İşletme bünyesinde geliştirilen yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yaygın olarak kullanılan bir ISO standardı olan ISO/IEC 15504, yazılım geliştirme süreçlerinde uygulanan ve kurumlarla firmalar tarafından tercih edilen bir standart.