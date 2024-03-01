İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete'de yayımlandı
İştirak sahiplerinin hesaplarına yüzde 41'e, iştirakçilere verilecek faiz oranı ise yüzde 30’a yükseltildi
01/03/2024
Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirak sahiplerine uygulanacak yıllık faiz oranının yüzde 41’e, iştirakçilere verilecek faiz oranının yüzde 30’a yükseltilmesine ve avans cari faiz oranının ise sabit tutulmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranlarını Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar bugünden itibaren geçerli olacak.