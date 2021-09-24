İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne Ali Anıl Yüce Atandı

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne Ali Anıl Yüce’nin atanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, 29 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı'nın görevden alınmış olması nedeniyle, onun yerine 22 Eylül tarihinden itibaren Ali Anıl Yüce'nin atanmasına karar verdi.

Erman Yalyalı, 30 Temmuz’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 14:57