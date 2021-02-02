İhtiyat Sandığı Online Yatırım Dönemi Başladı

İhtiyat Sandığı Dairesi online yatırım hizmeti devreye girdi.

İlk etapta muhasip ve murakıp aracılığıyla yatırım yapan işverenler; İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında Dairemize yapması gereken Şubat 2021 devresi ve bundan sonraki devrelere ait yatırımlarını artık online olarak www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan “İşveren Portalı” kısmına girip yatırımlarını yapabilecekler.

İhtiyat Sandığı Dairesi veznelerinden Şubat 2021 devresi ve bundan sonraki devrelere ait muhasip ve murakıplar aracılığıyla işverenlerden yatırım tahsilatı yapılmayacak.

İşveren portalına ilk kez girecek olan işverenlerin bir defaya mahsus olmak üzere www.ihtiyat.gov.ct.tr adresine girip ekranın sol tarıfında bulunan “E-İhtiyat Muhasip/ Murakıp Kayıt Formu”na tıklayıp orada yer alan formları doldurması ve doldurduğu formları [email protected] adresine mail atmaları gerekmete. Gerekli kayıt işlemlerini yapan işverenlere işveren portalına girmeleri için gerekli olan şifre mesaj yoluyla İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından iletilecek

e-bordrolar, e-imzalı alınacağından dolayı muhasip/murakıplar, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) e-imza almaları gerekmekiyor. www.ihtiyat.gov.ct.tr adersinde Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasında e-imza nerden nasıl alınır bilgilendirmesi bulunuyor

Bundan sonraki ikinci aşamada ise en geç Nisan 2021 devresinden itibaren tüm işverenlerin yatırımlarını online olarak yapmalarına olanak sağlanacak.

İşveren portalına kayıt yapmakta veya online yatırım yapmakta sorun yaşayan işverenler www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan iletişim numaralarından telefon ile ulaşabilir veya canlı destek kısmına WhatsApp mesajı atabilir veya mail yoluyla İhtiyat Sandığı Dairesi ile irtibata geçebilecek

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02/02/2021 15:43