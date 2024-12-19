İhtiyat Sandığı ve Maliye Bakanlığı Alacaklarına Faiz Düzenlemesi

2025 yılında İhtiyat Sandığı Dairesi ile Maliye Bakanlığı arasındaki alacak senetlerinde Türk Lirasına yıllık yüzde 49 faiz uygulanmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, döviz cinsinden (ABD Dolar) alacak senetlerine ise yıllık yüzde 4 faiz oranı uygulanacak. Taraflar her 3 ayda görüşerek yeniden değerlendirme de yapacak.

Sınavı düzenleyenler ve gözetmenleri için yönetmelik

Öğretmenler Yasası ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü uyarınca, “Sınav Uygulayıcısı ve Sınav Gözetmenlerinin Görevleri ile Sınavlardaki Kusur ve Eylemlere İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Yönetmelik” hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, sınav uygulayıcısıyla sınav gözetmenlerinin görevlerinin, sınavlardaki kusur ve eylemlerinin kapsamını, sonuçlarını ve bu işlemlerde uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.