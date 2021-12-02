İhtiyat Sandığı'nda yarın öğlenden sonra tüm hizmetler duracak

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02/12/2021

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İhtiyat Sandığı'nda yarın öğlenden sonra tüm hizmetler duracak

İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait Bilgisayar Sistem odasının taşınması sebebiyle, yarın öğle saatlerinden pazartesi sabaha kadar, online hizmetler dahil, Daire tarafından verilen tüm hizmetler  geçici olarak durdurulacak.
İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait Bilgisayar Sistem odasının yeni yapılan binaya taşınması sebebiyle, yarın saat 12:30’dan Pazartesi saat 08:00’e kadar sistem kapalı olacağından, online hizmetler dahil, Daire tarafından verilen tüm hizmetler geçici olarak durdurulacak.

02/12/2021 17:02
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TAGS: İhtiyat Sandığı
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