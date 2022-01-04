II. Hrisostomos, aşılanmayan din adamlarını cezalandıracak

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos , aşılanmayan ve aşı karşıtlığı yapan din adamları aleyhinde tedbir alacağını bir kez daha dile getirdi.

Rum Basınına göre II. Hrisostomos, aşılanmayan din adamlarını cezalandıracağını söylediği halde hala aşı yaptırmayanlar olduğunu söyledi.

II. Hrisostomos, Rum Hükümeti’nin Theofania yortusu çerçevesinde yapılacak olan ayinlere olası yasaklamaya da karşı çıktığını ifade etti.

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04/01/2022 12:05