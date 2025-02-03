II. Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası sona erdi

Turnuva, Selin Karakaya'nın anısını yaşatmak ve genç yeteneklere ilham vermek amacıyla düzenlendi. Bu yılki etkinlikte, yabancı ve farklı şehirlerden yerel oyuncular hamle yaptılar.

Ülkemizin en elit turnuvaları arasında yer almayı başaran turnuva; Eziç Restaurant ve Arkın Palm Beach sponsorluğunda, Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edildi. 15 ünvanlı sporcu katılımıyla, 6 ayrı kategoride oynanan turnuvada toplamda 177 sporcu hamle yaptı.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde kazananlar, madalya ve çeşitli ödüllerle onurlandırıldı.

Selin Karakaya Anı Turnuvasının, gelecek yıllarda daha da büyük bir katılımla gerçekleştirilmesi hedefliyor ve özelde genç genelde tüm sporcular için önemli bir platform sunmaya devam edecek.

A Kategorisi

1. GM Meylis Annaberdiyev

2. IM Alparslan Işık

3. GM Zaur Mammadov

4. GM Kıvanç Haznedaroğlu

5. WIM Gülenay Aydın

En İyi Kadın: WGM Narmin Mammadova

En İyi Yerli: FM Yamaç Samani

En iyi U18:

1. Arda Köle

2. Tuğra Vurana

3. Tuğra İstillozlu

B Kategorisi

1. Furkan Başarır

2. Mehmet Şaban

3. Baran Bulancak

4. Uzay Sayan

5. Kayra Çerçi

En İyi Kadın: Shirin Annaberdiyeva

En İyi u18:

1. Behzat Hasan Hima

2. ⁠Deniz İsmail Çiçek

3. ⁠Erkin Özkoççatlı

C Kategorisi

1. Erkan Kemal Çeliker

2. Ali Efe Cebeci

3. Mert Can Serim

4. Salih İsmayilov

5. Arya Emin

En İyi Kadın: Kumsal Kobak

D kategorsi

1. Nevzat Solyalı

2. Yağız Aydın

3. Sarp Mertel

4. Hatice Haklıgil

5. Deniz Olurcan

En İyi Kadın: Arya Kerem

Veteranlar Kategorisi

1. Cengiz Hasman

2. Gökmen Coşan

3. Halil Tozakı

En İyi Kadın: Nurgen Konnolu