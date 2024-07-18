II. Türkiye-Azerbaycan - KKTC Kadın Girişimciler Zirvesi Yarın Gerçekleşiyor

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18/07/2024

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II. Türkiye-Azerbaycan - KKTC Kadın Girişimciler Zirvesi Yarın Gerçekleşiyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi iş birliğinde, KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekler Birliği ortaklığında düzenlenen “II. Türkiye-Azerbaycan – KKTC Kadın Girişimciler Zirvesi” yarın (19 Temmuz 2024 Cuma) saat 10:00'da Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Mustafa Çağatay Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu zirve, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok kadın girişimciyi bir araya getirerek, işbirliği ve ağ kurma fırsatları sunacak.

Çeşitli paneller ve konuşmaların yer alacağı etkinlikte, girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları ve yeni iş bağlantıları kurmaları için ortam sağlanacak.

18/07/2024 11:46
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