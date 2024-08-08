III. DAÜ Astronomi Atölyesi 12-13 Ağustos’ta Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, DAÜ Yaz Okulu Ofisi (summer.emu.edu.tr), New Horizon ve DAÜ Astronomi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen DAÜ Astronomi Yaz Atölyesi’nin 3.’sü, 12-13 Ağustos 2024 tarihlerinde, Fen ve Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Arif Akkeleş (ASA) Amfi Salonu’nda ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde (DAÜ Beach Club) gerçekleşecek.

DAÜ Uluslararası Yaz Okulu kapsamında düzenlenecek olan ve birçok akademisyenin katılım sağlayarak eğitimler vereceği 3. DAÜ Astronomi Atölyesi’nde 12 Ağustos 2024 tarihinde, Yenal Öğmen “Evrenden Hikayeler”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy “Zamanda Yolculuk”, Tutku Kolcu “Modern Teleskoplar ve Galaksi Evrimi”, Gözde Soyel “LIGO-Kütleçekim Dalgaları”, Sedat İzcan “Yıldızlara Uzanmak: Kendi Uydunuzu İnşa Etmek!”, İbrahim Ekin Erkan “Evrenin Evrimi”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel “Fizikte Hiçlik ve Kozmoloji” konulu sunumlar gerçekleştirecek. 13 Ağustos 2024 tarihinde ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Tekin “Çarpışan Kara Deliklerin Sesi Nasıl Duyulur? (Online)”, Sabancı Üniversitesi TGD Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ece Kilerci “Ötegezegenler”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mert Mangut “Galaksinin Kalp Atışları”, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı “Görünmezliğin Fiziği: Hawking Radyasyonu ve Kuazinormal Modlar”, Ahmet Levent Takır “Geçmişten Günümüze Astronomide Ölçüm Yöntemleri”, Ufuk Balkan “Newton’dan Bugüne Bilim Felsefesi”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zahra Amirabi “The Sun”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Mazharimousavi “Some Historical Moments in Physics” konulu sunumları ile Astronomi Atölyesi’nde yer alacaklar.

9. sınıf ve üzeri öğrencilere verilecek olan eğitimler dışında öğrencilere yönelik Teleskoplarla Gözlem Etkinliği ve Uygulama Atölyesi kapsamında Küp Uydu Yapımı Etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Teleskoplarla Uzay Gözlemi etkinliği 12 Ağustos 2024 tarihinde 3-8’inci sınıf öğrenciler için, 13 Ağustos 2024 tarihinde ise 9. sınıf ve üzeri öğrenciler için yapılacak. İki gün sürecek etkinlikler sonunda katılan öğrencilere sertifika takdim edilecek. DAÜ Astronomi Atölyesi’ne başvuracak olan öğrencilerin, başvurularını çevrim içi https://physics.emu.edu.tr/tr/dau-astronomi-atolyesi veya https://summer.emu.edu.tr internet adresinden yapmaları gerekiyor