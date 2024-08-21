III. Dünya Savaşı uyarısı: NATO birlikleri Ukrayna’ya girerse…

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus devlet televizyonu Rossiya'ya dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Gündemi değerlendiren Lukaşenko, Ukrayna'ya ait insansız hava uçaklarının (İHA) defalarca Belarus hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

Belarus-Ukrayna sınırına mayın ve asker yerleştirdiklerini belirten Lukaşenko, Kiev'den gelebilecek tehditler için önlem alınmaya devam ettiğini kaydetti.

"NÜKLEER SİLAH KULLANILACAK"

NATO'nun Ukrayna'ya birlik gönderme ihtimalini değerlendiren Belarus Cumhurbaşkanı, "Eğer onlar (Batılılar) NATO birliklerini sokarsa, III. Dünya Savaşı başlayacak. Çünkü bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacak, anında korkunç seviyede tepki verilecek" ifadelerini kullandı.

"SINIRA AYAK BASTIKLARI ANDA YANIT VERİLECEK"

Bölgedeki tansiyonun yükselmesini istemediklerini ifade eden Lukaşenko, NATO ile savaş istemediklerini vurgulayarak "Ancak bunu yaparlarsa başka bir çaremiz kalmaz. Kırmızı çizgi kalmaz. Tek bir çizgimiz var, bu da devlet sınırıdır. Sınıra bastıkları anda yanıt verilecek" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN YOK EDİLMESİYLE SONUÇLABİLİR"

Ukrayna ordusunun Rusya toprağı olan Kurs bölgesine girdiğini hatırlatan Lukaşenko, "Ukrayna, durumu gerginleştiriyor. Böyle devam ederse, bu gerginlik Ukrayna'nın yok edilmesiyle sonuçlanabilir" şeklindeki görüşünü savundu.

Moskova ve Kiev arasındaki barış müzakerelerinin tekrar başlatılması gerektiğini söyleyen Lukaşenko, İstanbul'daki görüşmeleri hatırlattı.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELERİ HATIRLATTI

"İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın baz alınabileceğini" belirten Belarus Cumhurbaşkanı, "Sahadaki durum değişti, ama buradan başlanabilir. Müzakere masasına oturup meseleyi halletmek gerekiyor. Böyle bir imkan var" dedi.

"UKRAYNA'DA NAZİ KALMADI"

Lukaşenko, şu iddialarda bulundu:

"Siz (Ruslar) bazen Nazilerden bahsediyorsunuz. Orada (Ukrayna'da) Nazi artık kalmadı. Ukrayna Nazilerden arındırıldı. Orada birkaç Nazi kaldı, ancak onlara da itibar edilmiyor. Bugün Ukrayna halkının yüzde 70'ten fazlası Zelenskiy'den nefret ediyor. Çünkü Zelenskiy, verdiği sözleri yerine getirmedi ve bu nedenle insanlar ölüyor."

"BİZİM DIŞIMIZDA ERMENİLERE KİMİN İHTİYACI VAR?"

Ermenistan'ın son dönemde Batı ile yakınlaşma siyaseti izlediğine işaret eden Lukaşenko, "Bizim dışımızda Ermenilere kimin ihtiyacı var? Kimsenin onlara ihtiyacı yok. Ermenilerin, kendi ekonomisini geliştirmeleri ve sahip olduklarına odaklanmaları gerekiyor. Hangi Fransa, hangi (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron? Macron yarın olmayacak ve herkes Ermenistan'ı unutacak" ifadelerini kullanıd.

Aleksandr Lukaşenko, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin acil durumlarda Rusya ve Belarus'a yardım için başvurduklarına da söyledi.