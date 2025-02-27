III. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı yarın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yapılacak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğinde yarın 3. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı düzenlenecek.

Odadan verilen bilgiye göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki çalıştay saat 09.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak. Amaç, dünyadaki güncel enerji verimliliği uygulamaları ve ülkede geliştirilmesi hedeflenen enerji verimliliği politikalarına yol gösterilmesi…

Yurtdışı ve yurtiçinden dört çağrılı konuşmacının olacağı çalıştayda, sunumların ardından oluşturulacak çalışma masalarında, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, çeşitli sektör temsilcileri ve yurtdışından katılımcılar yer alacak.

“Elektrik Şebekelerinde Enerji Verimliliği”, “Yeşil Dönüşüm Finansmanı ve Sürdürülebilirlik”, “Binalarda ve Endüstride Enerji Verimliliği”, “Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları” ile “Yapay Zekâ Destekli Enerji Verimliliği” başlıklarında yuvarlak masa çalışması yapılacak çalıştayda, daha sonra sonuç bildirgeleri oluşturulacak.

Çalıştay, sonuç bildirilerinin kısa sunumları ile tamamlanacak.