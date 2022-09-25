İİT Genel Sekreteri Taha’dan KKTC ile dayanışma mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın KKTC ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Taha’nın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulundaki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Taha’nın Cumhurbaşkanı Tatar‘dan Kıbrıs’taki Müslümanların durumuna ilişkin bir brifing aldığı belirtilerek, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ilgili kararları doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi. TRT

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25/09/2022 08:52