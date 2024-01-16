İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de müzik iznindeki geçerli saate uymayan bir meyhane ve kapatma saatine uymayan kafeye yasal işlem

Polis ekipleri tarafından Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında yapılan kontrollerde, bir meyhanenin yetkili makamdan alınmış müzik iznindeki geçerli saatlere uymayıp müzik yayını yaptığı ve başka bir kafenin ise mekanı kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.