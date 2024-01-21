İkamet izinsiz 16 kişi tutuklandı

KKTC genelinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 16 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 20.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 16 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedr.