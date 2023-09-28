İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı...

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28/09/2023

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İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı...

Polisin dün ülke genelinde yaptığı denetim ve kontroller sırasında ikamet izni olmadığı saptanan iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-18 yaşından küçük kişiye sigara satan market işletmecisine yasal işlem

Öte yandan Gazimağusa’da dün gece saat 22.00 sıralarında, bir markete müşteri olarak giden 18 yaşından küçük bir şahsa bir paket sigara satıldığı tespit edildi.

Polis, söz konusu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlattı.

28/09/2023 16:40
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TAGS: İkame, t izinsiz, 2 kişi, tutuklu
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