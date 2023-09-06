İkamet izinsiz 4 kişi tespit edildi

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Lefkoşa’da evrak sahteleme

Lefkoşa’da, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol amaçlı durdurulan araç sürücüsü H.Ö.’nün (E-23), sürüş ehliyeti olmadığı gerekçesiyle, daha önce başka bir şahsa ait sürüş ehliyeti üzerine kendi fotoğrafını koyarak sahtelediği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Alsancak’ta hırsızlık

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir butiğe müşteri olarak giden A.F.’nin (K-44), butik içerisinde satışa sunulan toplam 2800 TL değerindeki iki adet kıyafeti çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Mutluyaka’da kasti hasar

Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan A.G.(E-33), alkollüyken, “karşı masadan kendisine laf attıkları” gerekçesiyle, işletmeye ait muhtelif sayıda bardak ve tabağı kasten hasara uğrattı, yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-"Korkutmak maksadıyla silah taşıdı"

Güzelyurt’ta, önceki gün Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binası içerisinde meydana gelen “korkutmak maksadıyla silah taşımak, ciddi darp, tecavüzi alet taşımak ve sarhoşluk olayı” ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı M.K. (E-30), Ö.O. (E-23) ve C.B.’nin (E-29) ülkede çalışma izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bahse konu şahısların iş verenine de R.K.(E-36) idari para ceza kesilirken, soruşturma devam ediyor.