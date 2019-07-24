İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

KKTC'de ikamet izni bulunmayan 5 kişi tutuklandı. Ayrıca İskele'de çalışma izinsiz 3 kişiye ve Gazimağusa’da araçlarında tacavüzü alet bulunduran iki kişiye yasal işlem başlatıldı

23-24.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı.

ÇALIŞMA İZİNSİZ 3 KİŞİYE VE ARABADA TECAVÜZÜ ALET BULUNDURAN 2 KİŞİYE YASAL İŞLEM

İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen 3 kişi ve işverenleri hakkında yasal işlem başlatılmış ayrıca Gazimağusa bölgesinde yapılan denetimlerde iki araçta yapılan tecavüzü alet bulunduran iki kişi hakkında yasal işleme gidildi.