İkamet izinsiz 6 kişi tespit edilerek tutuklandı   

Dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmalı devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

Gazimağusa’da emlakçı tarafından satışa çıkarılan evi sahte evrak düzenleyerek satan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, emlakçı tarafından satışa çıkarılan apartman dairesini, mal sahibinden izinsiz ve habersiz satabilmek maksadıyla sahte satış vekaletnamesi düzenleyerek tedavüle sürdükten sonra, satarak 58.000 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilen A.G.M.A.(E-22) tutuklandı.

Olay 22 Eylül tarihinde meydana geldi.

-Güzelyurt’ta bir lokalde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi ve işletmeciye yasal işlem

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir lokalde polis tarafından yapılan kontrolde, C.T.(E-51), A.S.(E-70), H.T.(E-60) ve H.T.’nin (E-52) “atanasi” diye bilinen kağıt oyununu para karşılığında oynadıkları tespit edildi.

Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar ve kumar oynanmasına müsaade eden işletmeci R.B. (E-75) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İskele’de, izin şartlarına uymayarak 102 tüp gaz depolayan market sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan dün İskele’de faaliyet gösteren H.S.’ye (E-52) ait markette polis tarafından yapılan kontrolde, izin şartlarına uyulmadığı ve 40 adet yerine 102 tüp gaz depoladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.