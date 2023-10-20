İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen toplam 8 kişi tutuklandı.

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Aracında ülkeye ithali yasak, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 13 elektronik sigara tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Beyarmudu’nda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından N.V.’nin (E-36) kullanımındaki araçta yapılan aramada, ülkeye ithali yasak, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 13 elektronik sigara tespit edildi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 1 kişi tutuklandı, 33 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 1824 araç sürücüsü kontrol edildi, 1 araç sürücüsü tutuklandı ve 33 araç ise trafikten men edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinden 163’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli, 9’u alkollü ve 25’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı. 28 sürücüye de trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza yazan polisin, 344 kişiyi de çeşitli trafik suçlarından rapor ettiği belirtildi.

-Balalan-Yeni Erenköy yol yapım çalışmaları nedeniyle polis sürücüleri uyardı

Öte yandan Balalan-Yeni Erenköy yol yapım çalışmaları nedeniyle polis sürücüleri uyardı.

Karpaz-İskele anayolunun Tuzluca Kavşağı ile Çayırova yol kavşağı arasında kalan yolun Karpaz istikametinde yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle iki nokta arasının trafik akışına kapatıldığı belirtildi.

Çalışmalar süresince ulaşımın, Karpaz-İskele bölünmüş anayolunun, İskele gidiş istikametindeki çift şeritli yol üzerinden, gidiş ve geliş olarak tek şeritten çift yönlü olarak verileceği belirtildi.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.