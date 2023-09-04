İkamet izinsiz 9 kişi tutuklandı!

Dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında ise yetkili makamdan izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanılıp müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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