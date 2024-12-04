İkamet İzinsiz kalmak suçundan tutuklandı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen "KKTC'de İkamet İzinsiz” kalmak suçundan tutuklanan Sudanlı Bushra Farah bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2024 tarihinde saat: 16.30’da Lefkoşa Adli Şubeye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolde zanlının 29.11.2023 tarihinden beri 371 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.