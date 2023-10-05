İkamet izni olmadığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Ülkede ikamet izinsiz yaşam sürdüğü tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Çarşamba günü, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.