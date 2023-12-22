İkamet izni olmadığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Diğer polisiye haber:

-Başkasının kimliğine bürünmek ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs

Lefkoşa’da dün 14.30 sıralarında Lokmacı Kara Geçiş Kapısında, KKTC’den çıkış yapmak isteyen S.D’nin (K-24) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş pasaportu, görevli memura vererek, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. S.D tutuklandı.