İkamet izni olmayan bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü ve ikamet izini olmayan bir kişi tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haberler:

-Uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda bugün ise yurt dışına çıkış yapacak olan İ.A.nın (E-32) tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Hırsızlık

Lefkoşa’da bir kayıp kredi kartıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kredi kartını çaldığı gerekçesiyle K.A. (E-43) tutuklandı. Karttan, kartın kayıp olduğu dönemde 2,780 TL harcandığı tespit edildi. Kartın 15-19 Şubat arası kaybedildiği belirtildi.

-İşletme denetimleri

Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence ve iş yerlerine yönelik, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bugün yapılan denetimlerde, iki iş yerinin mekan kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.