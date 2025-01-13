“İKAS Health Run” yarışı pazar günü gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi İKAS Süpermarket, KKTC Atletizm Federasyonu ve Erbulut Cimnastik Kulübü işbirliğinde “İKAS Health Run” organizasyonu düzenleniyor. “Gelecek Nefes Kat” sloganı ile organize edilen yarış 19 Ocak Pazar Günü, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

10 kilometrelik mesafede yapılacak yarış saat 09.00’da başlayacak. Yarışa kayıt yaptırmak isteyenlerin 17 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar www.kskbilet.org adresinden kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi.

Genel klasman birincisine 30 bin TL, ikincisine 20 bin TL ve üçüncüsüne 10 bin TL para ödülünün yarı sıra sürpriz ödüllerin de verileceği açıklanan İKAS Health Run yarışında göğüs numaraları 08.00 – 08.30 saatleri arasında dağıtılacak. Saat 11.15’te düzenlenecek ödül töreni ile dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.