IKBY'deki bazı partilerden seçimlere hile karıştırıldığı iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı muhalefet partileri, 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerine hile karıştırıldığını öner sürerken Yeni Nesil Hareketi, seçim sonuçlarını tanımayacağını ve meclisi boykot edeceğini açıkladı.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ve Yeni Nesil Hareketi, pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Goran Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu Şoreş Hacı, katıldığı yerel bir televizyon kanalında, sahte oyların iptal edilmesi için kısa süre bekleyeceklerini, aksi takdirde seçimi ve sonuçlarını tamamen boykot edeceklerini belirtti.

"Yaklaşık 200 bin sahte oyun kullanıldığını" iddia eden Şoreş, kullanılan sahte oy belgeleriyle şikayette bulunduklarını söyledi.

Kürdistan İslami Birlik Partisi'nden (Yekgirtu) yapılan yazılı açıklamada da, oy oranlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İktidar ortakları (KDP ve KYB) seçimde usulsüzlük yaptı ve kendi çıkarları için katılım oranlarını artırıldı." ifadelerine yer verildi.