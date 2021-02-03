Küba’dan koronavirüse karşı ilaç umudu: İki ağır hastayı tamamen iyileştirdi

Infomed isimli internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, Küba Moleküler İmmünoloji Merkezi (CIM) tarafından geliştirilen ilaç, Covid-19 hastaları için bir anti-enflamatuar tedavi olanağı sağlıyor. İlacın, bağışıklık hücre türlerinden biri olan T-lenfositlerin çoğalmasını ve aktive olmasını engelleyip bir bağışıklık düzenleyici olarak işlediği, bu sayede de enflamasyona yol açan sitokinlerin ortaya çıkmasını azalttığı belirtti.

Küba’dan koronavirüse karşı ilaç umudu: İki ağır hastayı tamamen iyileştirdi

Küba yönetiminin yayın organı Granma'daki habere göre, CIM'in yanı sıra Victoria de Girón Temel ve Kliniköncesi Bilimler Enstitüsü ile Manuel Piti Fajardo ve Arnaldo Milián Castro Hastaneleri'ndeki Kübalı araştırmacılar, bu ilaca dair çalışmalarını uluslararası tıp dergisi Immunotherapy'de yayınladı.

Küba’dan koronavirüse karşı ilaç umudu: İki ağır hastayı tamamen iyileştirdi

Çalışma kapsamında, durumu ağır veya kritik olan Covid-10 hastasına Itolizumab ilacı verildi. Araştırmacılar, bu ilacın hastaların üçünde de sitokin IL-6 maddesinin yoğunluğunu azalttığını belirtti. Hastaların ikisinde ise hem solunum açısından hem de radyolojik iyileşmeler görüldüğü, bu durumun tam iyileşmenin önünü açtığı aktarıldı.

Küba’dan koronavirüse karşı ilaç umudu: İki ağır hastayı tamamen iyileştirdi

Araştırmacılar, bu anti-enflamatuar tedavinin anti viral ve kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte uygulanması halinde, ağır Covid-19 vakaları arasındaki ölüm oranlarını azaltacağı sonucuna vardı.

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03/02/2021 19:23