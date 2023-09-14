İki alkollü sürücünün karıştığı kazada her iki sürücü de tutuklandı

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14/09/2023

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İki alkollü sürücünün karıştığı kazada her iki sürücü de tutuklandı

Lefkoşa’da bu sabah 03.30'da Tabak Hilmi sokak üzerinde, Hasan Madi (E-37) 166 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MC 872 plakalı araçla Girne Caddesi yol kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiğinde durmadan dikkatsizce anayola giriş yaptı.

Polis açıklamasına göre alkollü sürücü, o esnada sağından Girne Caddesi üzerinde güney istikametine doğru 70 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kerim Altınkaya (E-61) yönetimindeki LV 283 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LV 283 plakalı araç, yolun doğu kısmına doğru savrularak iki aydınlatma direğine çarpıp dururken, kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklandı.

14/09/2023 15:58
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TAGS: haber, kıbrıs
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