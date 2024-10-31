İki ani ölüm… Polis otopsi sonuçlarını açıkladı

Polis, Karşıyaka’da bir inşaatın çatısında çalıştığı sırada yaşamını yitiren 22 yaşındaki MD Azmir Hossaın ile aynı bölgede evinde yaşamını yitiren 90 yaşındaki Eliza Booth’un otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 23 Ekim’de Karşıyaka’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatın çatısında çalıştığı sırada yaşamını yitiren MD Azmir Hossaın’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Hossaın’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirtildi.

Öte yandan, Karşıyaka’da kalmakta olduğu evinde yaşamını yitiren Eliza Booth’a yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.