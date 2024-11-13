İki ani ölüm vakasına otopsi yapıldı

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13/11/2024

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İki ani ölüm vakasına otopsi yapıldı

Gazimağusa’da, 9 Kasım'da kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunan Gulyalek Amanmuradova (K-51) ile Girne’de önceki gün misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Çakır’a (E-60) otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Amanmuradova’nın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği bildirildi.

Öte yandan, Çakır’ın ölüm sebebinin ise “akciğer hastalığı, kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

13/11/2024 12:04
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TAGS: haber, kıbrıs
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