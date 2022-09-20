İki araç çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Girne-Güzelyurt anayolunda iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan sürücülerden biri olay yerini terk etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 20:30 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu 2-3 kilometreleri arasında meydana geldi.

Girne istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul SP 344 plakalı arazi aracı, aşırı sürat ve dikkatsizce önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı sağdan dolaşmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gülen Rüstemoglu (K-53) yönetimindeki FN 266 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu FN 266 plakalı araç sürücüsü Gülen Rüstemoğlu yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, kaza sonrası olay yerinden ayrılan SP 344 plakalı araç sürücüsünün arandığını duyurdu.

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20/09/2022 22:37