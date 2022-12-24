İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Girne’de bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13:10 raddelerinde meydana geldi.

Girne’de isimsiz sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Kamil başay (E-82) yönetimindeki GL 966 plakalı Mitsubishi marka Çift kabin araç sürücüsünün dikkatsizce Hz.Ömer Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Yılmaz Karabulut (E-21) yönetimindeki HS 590 plakalı Honda marka salon aracın sol ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpTI.

Kaza sonucu yaralanan HS 590 plakalı araç sürücüsü Yılmaz Karabulut ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kerem Akbal (E-23) kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş olduğu tedavisine müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

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24/12/2022 16:40