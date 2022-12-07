İki araç çarpıştı: 3 yaralı

Girne - Tatlısu Anayolu'nun Alagadi mevkiinde bu akşam meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Cemal Okut (E-69), yönetimindeki JL 632 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mahir Özgenç (E-41) yönetimindeki DN 358 plakalı araç ile çarpışmıştılar

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, DN 358 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Salih Çolak (E-56) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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07/12/2022 19:10