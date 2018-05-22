İki araç yüz yüze çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün, saat 15:30 sıralarında, Dikmen çöplük bölgesi ralli özel etabı içerisinde, Ömer Yıldız (E-35) yönetimindeki X607MDX plakalı jeep araç ile Mehmet Topak (E-20) yönetimindeki KJ 354 plakalı araçların yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile X607MDX plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alkan Palabıyık (E-30) ve KJ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Amy Öznedim (K-19) yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Ömer Yıldız yapılan ilk yardım tedavisini müteakip kendi isteğiyle Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

BRT